Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Se acercan las Fiestas Patrias de este año 2025 y los estudiantes y padres de familia se preguntan: ¿habrá clases el 15 y 16 de septiembre; se formará un puente escolar?

Para no quedarnos con la duda, en Unotv.com revisamos lo que marca el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y te compartimos lo que señala al respecto.

¿Habrá clases el 15 y 16 de septiembre de 2025?

De acuerdo con el calendario del presente ciclo escolar, el lunes 15 de septiembre habrá clases normales en todos los niveles educativos.

En cambio, el martes 16 de septiembre será día inhábil oficial por el aniversario de la Independencia de México, por lo que no habrá actividades escolares en el país.

¿Se hará puente en septiembre de 2025?

A diferencia de otros festivos que se recorren para favorecer fines de semana largos, el 16 de septiembre no se mueve de su fecha. Este año caerá en martes y únicamente se suspenderán las clases ese día y no habrá puente escolar.

¿Qué estudiantes no tendrán clases del 12 al 16 de septiembre?

Sin embargo, en el estado de Durango habrá una situación especial y los alumnos, así como trabajadores del sector público, tendrán un megapuente desde el viernes 12 y hasta el martes 16 de septiembre.

Lo anterior lo confirmó el Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, ya que en la entidad, además de las Fiestas Patrias, llevarán a cabo el Festival del Mariachi los días 12, 13 y 14 de septiembre.

“Entonces he tomado la decisión de que hagamos puente largo, que nos agarremos viernes 12, sábado 13, domingo 14, lunes 15, martes 16, y regresemos hasta el miércoles 17 a la escuela y a trabajar. Esto va también para los trabajadores de educación, de los tres poderes, para el tema de salud”, informó el gobernador de Durango.

¿Y qué pasa con los trabajadores?

A nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo (LFT) solamente establece el martes 16 de septiembre como día de descanso obligatorio. Si un empleado labora en esa fecha, deberá recibir una compensación extra.

En resumen, los estudiantes disfrutarán de un descanso a mitad de semana para conmemorar la Independencia de México, pero sin puente extendido. La fiesta será el 15 en la noche, con el tradicional Grito, y el 16 no habrá clases ni trabajo obligatorio.