Habrá debates en todo el país para la Reforma Electoral: Pablo Gómez

La iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será producto de una amplia discusión, aseguró el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez.

“La comisión tiene el encargo de organizar la recolección de opiniones, provocar la confrontación de ideas, la emisión de puntos de vista, la realización de debates, la elaboración de estudios y la presentación de anteproyectos a la presidenta con vías a que este envíe el Congreso una iniciativa de Reforma Electoral”

Pablo Gómez / titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

De igual forma, prometen que todas las voces serán escuchadas.

“Ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente y ahí está la oposición, entonces no es 5, 6, 7 personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos quienes van a opinar solamente, ahora opina la gente que quiera asistir a los eventos o que quiera enviar su propuesta”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Por lo pronto, ya se programaron las audiencias públicas en todo el país de septiembre a diciembre, la agenda incluye 31 estados. Estos ejercicios comenzaron la semana pasada en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Se han realizado hasta ahorita cuatro en el Salón Revolución. Ha sido muy exitoso porque todos los componentes hablan al mismo tiempo, hay mucho interés, se difunde a través de redes, se puede estar viendo en tiempo real todo lo que se dice. Entonces, bueno, hay una mayor transparencia posible”

Pablo Gómez / titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Los foros serán temáticos, por ejemplo, se abordará el voto de mexicanos en el extranjero.

“No tenemos todavía una decisión de: si debe ser voto electrónico, aunque consideramos personalmente que es una buena opción”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

También debatirán sobre la disminución de recursos a los partidos políticos.

“No tenemos una propuesta de en cuánto debe reducirse el monto a los partidos políticos. Hay una propuesta personal, pero estamos esperando a esta consulta pública que estamos haciendo para poder construir, finalmente, una propuesta”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

El plan es enviar la iniciativa de Claudia Sheinbaum al Congreso en febrero de 2026, cuando iniciará el siguiente periodo ordinario de sesiones.