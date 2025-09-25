GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa.

El 1 de octubre de 2025 no será día de descanso obligatorio para trabajadores ni estudiantes en México. Aunque el año pasado esta fecha fue feriada, como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), el asueto sólo se aplica cada seis años. Aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

¿El 1 de octubre de 2025 será de descanso obligatorio?

La confusión sobre el día como feriado obligatorio surge de una reforma que movió la fecha de la toma de protesta presidencial del 1 de diciembre al 1 de octubre.

El Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo especifica los días de descanso obligatorio, e incluye en su fracción VII:

“El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal”.

Importante:

La ley lo establece solamente cada seis años

El último día feriado por este motivo fue en 2024, con la toma de protesta de la nueva presidenta

En 2025 no se cumple la condición de cambio de mandato

Los trabajadores deberán asistir a sus centros de trabajo sin derecho a una compensación extra, como sucede en los días feriados oficiales.

¿Habrá clases el 1 de octubre de 2025?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 también confirma la inexistencia de descanso. Al igual que para los trabajadores, el 1 de octubre de 2025 está marcado como un día normal de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Las fechas de suspensión de actividades y días feriados oficiales restantes en 2025, tanto para la LFT como para el calendario SEP, son:

Tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana)

25 de diciembre (Navidad).

En resumen, ni la LFT ni la SEP contemplan el 1 de octubre de 2025 como día festivo.