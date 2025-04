¿Habrá Doble Hoy No Circula y contingencia ambiental en Valle de México este viernes 25 de abril?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué autos no circulan el viernes? Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 18:00 horas de este jueves quedó suspendida la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que no habrá Doble Hoy No Circula este viernes 25 de abril.

La determinación se basó en que las concentraciones horarias de ozono descendieron por debajo de los límites establecidos en los Programas de contingencia. De acuerdo con la CAMe, el sistema de alta presión que afectaba la región se desplazó hacia el norte, lo que permitió mayor ventilación atmosférica y la dispersión de contaminantes.

Así opera el Hoy No Circula este viernes sin contingencia ambiental

Con la suspensión de la fase I de contingencia, el Programa Hoy No Circula opera con normalidad este viernes 25 de abril, bajo los lineamientos establecidos para un día regular:

Aplica para vehículos con engomado color AZUL

Terminación de placa 9 y 0

Hologramas 1 y 2 están sujetos a la medida

El horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos o híbridos, están exentos de esta restricción.

Participación ciudadana

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, agradecieron el seguimiento a las medidas de prevención durante los días de contingencia y reiteraron el llamado a consultar diariamente la calidad del aire a través del sitio aire.cdmx.gob.mx o la aplicación AIRE.