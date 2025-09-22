GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el viernes 26 de septiembre de 2025 no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Esto se debe a que ese día se llevará a cabo la reunión de Consejo Técnico Escolar, que siempre se hace el último viernes de cada mes.

Aunque los alumnos descansan, los maestros, directores y personal de la escuela sí van a trabajar, ya que deben reunirse para hablar sobre cómo mejorar la enseñanza y la organización de la escuela.

¿Por qué no habrá clases ese día?

La SEP explicó que estas reuniones son importantes porque los maestros revisan cómo van los aprendizajes de los alumnos, planean nuevas actividades y buscan maneras de que las clases sean más interesantes y útiles.

También aprovechan para organizar los próximos eventos de la escuela y resolver problemas que puedan afectar a los estudiantes.

¿Quiénes descansan el 26 de septiembre?

No tendrán clases:

Niñas y niños de preescolar

Alumnos de primaria

Alumnos de secundaria

Próximo día sin clases

La SEP también recordó que el próximo día sin clases será el viernes 31 de octubre de 2025, cuando de nuevo habrá reunión de maestros. Los papás pueden ir planeando actividades para ese fin de semana largo.