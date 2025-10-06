GENERANDO AUDIO...

¿Habrá megapuente por el Día de Muertos? Foto: Cuartoscuro.

Los rumores sobre una supuesta suspensión prolongada de clases a finales de octubre y principios de noviembre, con motivo del Día de Muertos, han ido acrecentando. Sin embargo, el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desmiente dicha información.

¿Habrá megapuente por el Día de Muertos?

El calendario escolar de la SEP establece que sí habrá suspensión de clases, pero solo el viernes 31 de octubre de 2025, esto debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

En tanto, al caer 1 y 2 de noviembre en sábado y domingo, se descartan los rumores de un megapuente por el Día de Muertos, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán que regresar a las aulas el lunes 3 de noviembre.

Publicaciones en redes sociales sugerían que habría suspensión de clases en todos los planteles escolares del país del viernes 31 de octubre al miércoles 5 de noviembre, algo que no está contemplado en el calendario escolar de la SEP.

Puentes y vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

Durante el ciclo escolar 2025-2026, los siguientes días son los que habrá suspensión de clases en los planteles escolares de educación básica:

Viernes 31 de octubre: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Lunes 17 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana

Viernes 28 de noviembre: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Lunes 22 de diciembre al marte 6 de enero: Vacaciones de Invierno

Viernes 30 de enero: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Lunes 2 de febrero: Conmemoración por el Día de la Constitución

Viernes 27 de febrero: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Lunes 16 de marzo: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

Viernes 27 de marzo: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril – Vacaciones de Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Conmemoración del Día del trabajo

Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Conmemoración del Día del Maestro

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar (CTE)

Viernes 29 de junio: Consejo Técnico Escolar (CTE)

