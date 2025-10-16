GENERANDO AUDIO...

La temporada de Día de Muertos se acerca y muchas personas se preguntan si el viernes 31 de octubre de 2025 será considerado día de descanso oficial o si habrá puente laboral. Aunque esta fecha coincide con las celebraciones de Halloween, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no la reconoce como feriado oficial.

De acuerdo con el Artículo 74 de la LFT no es día feriado para los trabajadores:

Por lo tanto, el viernes 31 de octubre no se considera día feriado, ya que no aparece en la lista de descansos oficiales. Las actividades laborales deberán desarrollarse con normalidad.

¿Las escuelas tendrán puente el 31 de octubre?

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla suspensión de clases por las festividades del 1 y 2 de noviembre, debido a que caerán en sábado y domingo.

Sin embargo, el viernes 31 de octubre sí habrá suspensión de clases para alumnos de educación básica, ya que ese día se llevará a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Esto significa que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un fin de semana largo, pero el personal docente y administrativo deberá acudir a los planteles para cumplir con las actividades programadas por el Consejo Técnico Escolar.