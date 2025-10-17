¡Habrá puente! SEP dará fin de semana largo por Día de Muertos a nivel básico

GENERANDO AUDIO...

FOTO: GETTYIMAGES / UNO TV

Mientras se acerca el cierre de octubre y las festividades del Día de Muertos, muchas familias comienzan a preguntarse si habrá suspensión de clases para los estudiantes de nivel básico en México, ya que esta temporada suele aprovecharse para disfrutar de fines de semana largos.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sí habrá un día de descanso para los alumnos durante este mes, lo que generará un puente escolar que coincidirá con las celebraciones tradicionales.

¿Qué día no habrá clases en octubre 2025?

La SEP confirmó que el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenderán las clases en escuelas públicas y particulares de nivel básico en todo el país.

El motivo es la Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que los docentes analizan avances académicos y estrategias pedagógicas.

Este descanso se une al sábado 1 y domingo 2 de noviembre, formando un fin de semana largo que permitirá a los estudiantes y sus familias disfrutar de las celebraciones del Día de Muertos.

¿El Día de Muertos es festivo oficial?

Aunque el Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, no está considerado como día de descanso oficial en el calendario escolar.

En 2025, la festividad cae en fin de semana, por lo que no se recorrerá al lunes 3 de noviembre. Ese día, los alumnos deberán retomar sus clases con normalidad.

Próximos descansos del ciclo escolar 2025-2026

Además del puente de octubre, el calendario SEP contempla los siguientes días de suspensión y periodos vacacionales:

Consejos Técnicos Escolares:

Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

Días feriados oficiales:

Lunes 17 de noviembre de 2025 – Revolución Mexicana

Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

Vacaciones SEP:

Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 Verano: a partir del 15 de julio de 2026

