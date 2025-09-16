¿Habrá suspensión de clases el 26 de septiembre? Esto dice el calendario escolar

Habrá suspensión de clases el 26 de septiembre.
El próximo viernes 26 de septiembre no habrá clases en los planteles de educación básica de todo el país debido a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Lo anterior está confirmado por el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se suspenden clases el 26 de septiembre por sesión del Consejo Técnico Escolar

Como viene siendo tradición desde la implementación del calendario escolar 2021-2022, el último viernes de cada mes se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de educación básica no se presentan a clases.

Por este motivo, el próximo 26 de septiembre, se suspenden las actividades escolares para los estudiantes.

Aunque se podría creer que este puente es para conmemorar el 27 de septiembre, Día de la Consumación de la Independencia de México, esta fecha no se considera como día de descanso obligatorio por la SEP, ni por la Ley Federal del Trabajo.

Desde el ciclo escolar 2013-2014, la SEP puso en marcha el Consejo Técnico Escolar para mejorar la calidad educativa de las escuelas. La fecha de estas sesiones variaba con cada calendario escolar, pero en 2021 comenzó su implementación el último viernes de cada mes.

Próximas fechas de suspensión de clases por el Consejo Técnico Escolar

2025

  • 26 de septiembre
  • 31 de octubre
  • 28 de noviembre

2026

  • 30 de enero
  • 27 de febrero
  • 27 de marzo
  • 29 de mayo
  • 26 de junio

Días festivos y periodos vacacionales del Calendario Escolar 2025-2026

Días de suspensión de labores docentes

2025

  • 16 de septiembre 
  • 17 de noviembre

2026

  • 2 de febrero 
  • 16 de marzo
  • 1 de mayo 
  • 5 de mayo 
  • 15 de mayo

Periodos vacacionales

  • Del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026
  • Del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

