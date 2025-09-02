“Habrá tensiones, pero respeto”: Sheinbaum previo a cita con Marco Rubio

GENERANDO AUDIO...

Foto: archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este miércoles a las 10:00 horas se reunirá en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que tendrá como eje el cierre del marco de entendimiento en materia de seguridad entre ambos países.

En su conferencia matutina, la mandataria adelantó que la reunión se extenderá entre una y dos horas, y subrayó que mostrará la fortaleza de la relación bilateral.

Sheinbaum: relación con EE.UU. debe ser de respeto y colaboración

La presidenta señaló que México y Estados Unidos comparten vínculos profundos por los cerca de 40 millones de mexicanos que viven en aquel país y por la estrecha sociedad comercial.

“Habrá momentos de mayor tensión o de desacuerdo, pero tenemos que buscar siempre una buena relación. La reunión de mañana creo que va a mostrar una relación de respeto y, al mismo tiempo, de colaboración en el marco de nuestra soberanía”, expresó.

Agenda de Marco Rubio en México

La cancillería detalló que Marco Rubio será recibido este martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Posteriormente, el funcionario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con De la Fuente en la sede de la SRE, tras el encuentro en Palacio Nacional.

La visita de Rubio a México, del 2 al 4 de septiembre, busca impulsar la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y comercio.