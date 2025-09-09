Hacienda entrega a diputados Paquete Económico 2026

GENERANDO AUDIO...

Entrega del Paquete Económico. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo la titularidad de Edgar Amador Zamora, hizo entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 a la Cámara de Diputados.

En la sede de San Lázaro, se realizó la presentación del documento que integra la Ley de Ingresos, Ley de Derechos, Miscelánea Fiscal y Presupuesto de Egresos, como lo establece la Constitución de la República.

Paquete Económico 2026 y crecimiento proyectado

De acuerdo con la propuesta, la economía mexicana, para 2026, prevé un crecimiento de entre 1.8% y 2.8%.

El plan también establece una reducción gradual del déficit, equivalente a 1.6 puntos del PIB respecto a 2024, con el objetivo de mantener estable la deuda pública y garantizar finanzas sostenibles en el mediano plazo.

La propuesta prevé que, por tercer año consecutivo, la recaudación tributaria alcance un máximo histórico de 15.1% del PIB en 2026, sin necesidad de crear nuevos impuestos. Estos ingresos permitirán financiar proyectos de infraestructura y los Programas para el Bienestar.

El Plan México recibirá recursos equivalentes al 2.5% del PIB para fortalecer vocaciones productivas, ampliar la infraestructura logística y atraer más inversión nacional e internacional.

Programas sociales y gasto público

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla recursos equivalentes al 3% del PIB para programas sociales que beneficiarán al 82% de las familias mexicanas. Entre ellos destaca la Pensión Mujeres Bienestar, que otorgará cobertura universal a mujeres de 60 a 64 años.

Asimismo, se dará continuidad a la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, así como a proyectos de infraestructura en transporte, obras hídricas, carreteras y trenes de pasajeros.

Responsabilidad fiscal y medidas adicionales

Los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicarán en 4.1% del PIB en 2026, lo que reducirá la deuda pública a 52.3% del PIB. La iniciativa de Ley de Ingresos plantea fortalecer la eficiencia recaudatoria mediante herramientas digitales y combate a la evasión.

Entre las medidas fiscales destacan ajustes a bebidas azucaradas y tabaco, así como un impuesto especial a videojuegos con contenido violento. También se aplicarán aranceles estratégicos en comercio exterior con países sin acuerdos vigentes.

¿Qué es el Paquete Económico?

Como lo detalla la Cámara de Diputados, el Paquete Económico es el conjunto de propuestas en materia hacendaria que presenta el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo cada año para su discusión y aprobación.

Incluye:

Criterios Generales de Política Económica

Iniciativa de Ley de Ingresos

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)

Miscelánea Fiscal