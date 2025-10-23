“Ya no más IMSS ni ISSSTE”: Hacienda plantea sistema de salud universal

GENERANDO AUDIO...

Médicos. Foto: Cuartoscuro

La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, aseguró que el gobierno federal apuesta por un sistema universal de salud, que integre la atención médica más allá de instituciones como el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

“Vamos hacia la universalidad del sistema de salud, ya no más IMSS, ya no más ISSSTE, ya no más IMSS Bienestar, etcétera, vamos a crear un sistema universal de salud, donde se atiendan las problemáticas totales que tiene la salud y no solamente un tema u otro”. Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de SHCP

La funcionaria aclaró que esta propuesta no implica la desaparición de los institutos existentes, sino una “cámara de compensación” que permita atender a cualquier persona según la urgencia médica, sin importar su afiliación.

“Lo que se está tratando de hacer es de generar justamente esta cámara de compensación, que se refiere única y exclusivamente a la atención médica de la persona, es decir, que una persona pueda ser atendida de acuerdo con la urgencia y necesidad que tengan en cualquiera de los sistemas de salud con independencia de que tenga o no tenga la derechohabiencia”. Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de SHCP

La subsecretaria de Egresos trajo a colación el Seguro Popular, creado por el expresidente Vicente Fox y desaparecido por otro expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Aunque la subsecretaria no aclaró si su sistema universal de salud retomará la esencia del extinto Seguro Popular.

“Recordemos en el caso del Seguro Popular, el seguro popular trajo en un inicio esta idea, se llamaba portabilidad, pero ¿de que existía esa portabilidad?, básicamente era de los servicios que no eran ni IMSS ni ISSSTE”. Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de SHCP

Este año, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2026 tiene un monto de 10.1 billones de pesos, incremento de 9.6% respecto a 2025. Para el sector de salud se propone un gasto total de 2 billones 457 mil millones de pesos, que estarán destinados al equipamiento médico, abasto de medicamentos y más.

“Garantizar el mantenimiento y equipamiento de unidades médicas, ampliar la capacidad hospitalaria y el personal médico y de enfermería, así como el abasto oportuno de insumos y medicamentos para la atención de la población”, Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de SHCP

PAN propone fondo con 80 mil millones de pesos

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que los recursos provenientes del incremento al impuesto a los refrescos se destinen específicamente a un fondo de salud.

“Crear verdaderamente un fondo de salud, que esté etiquetado de los fondos adicionales que salgan del impuesto a los refrescos y las bebidas azucaradas no calóricas, creemos que ahí habrá alrededor de 80 mil millones de pesos”, Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN