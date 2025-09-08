GENERANDO AUDIO...

Fueron detenidos 14 personas por red de huachicol fiscal. Foto: Cuartoscuro.

Habría sido hallado muerto al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, elemento de la Secretaría de Marina (Semar) que estaría siendo investigado por supeustamente participar en una red de huachicol fiscal en el estado de Tamaulipas.

Capitán de la Marina se habría suicidado

De acuerdo con medios locales, Pérez Ramírez se quitó la vida este lunes 8 de septiembre en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

Marina confirma muerte en Tamaulipas

Por su parte, la Semar confirmó la muerte de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la dependencia federal envió su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros.

Sin dar más detalles de la muerte, reiteró su colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Capitán de la Marina señalado por recibir sobornos

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, ha sido señalado por el exdirector de aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos como parte de la red de huachicol fiscal, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.