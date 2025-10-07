Harfuch confirma: el padre Bertoldo habría sido asesinado por su chofer

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Diócesis de Chilpancingo-Chilapa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, declaró este martes 7 de octubre durante la conferencia matutina, que el padre Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido desde el 4 de octubre, fue presuntamente asesinado por su propio chofer, según las primeras indagaciones oficiales.

La víctima, párroco de Mezcala en Eduardo Neri, Guerrero, fue hallado sin vida dentro de su camioneta en una zona rural de la entidad.

“Esa es la hipótesis”: chófer de padre Bertoldo sería su presunto homicida

En su participación, Omar García Harfuch, explicó que según las primeras indagatorias, el sacerdote se preparaba para salir a celebrar misa cuando fue asesinado dentro de su propio vehículo, por lo que las primeras líneas de investigación, apuntan que el principal sospechoso sería su chofer, quien actualmente es buscado por las autoridades.

“Todo indica que fue su propio chofer; esa es la hipótesis. Estamos apoyando a la Fiscalía de Guerrero en la búsqueda y detención de esta persona”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

El funcionario aclaró que el móvil (la causa) del crimen aún no ha sido determinado; y que, hasta el momento, no existe registro de amenazas previas contra el sacerdote ni indicios que lo vinculen con alguna actividad irregular.

“No hay información de que el padre estuviera en algo incorrecto”, añadió.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que las investigaciones continúan para esclarecer los motivos del homicidio y dar con el responsable; asimismo, desde el primer instante, según la mandataria, se ha mantenido comunicación con la iglesia católica.

