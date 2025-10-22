GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que en la tarea de pacificar al país hay un saldo a favor, al destacar los resultados obtenidos durante el primer año del Gobierno federal.

A su llegada al Senado de la República, donde compareció como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el funcionario reconoció que persisten los delitos de alto impacto, pero sostuvo que las cifras muestran avances claros en materia de seguridad.

“Hay 27 homicidios menos al día”

Durante su intervención, García Harfuch resaltó la disminución en los índices de violencia: “No estamos diciendo que ya no haya delitos o hechos lamentables, pero hoy tenemos 27 homicidios menos diarios y un 32% menos de homicidios en comparación con años anteriores. También hay una cantidad sin precedente de droga, armas y laboratorios destruidos por las fuerzas federales”.

El titular de la SSPC agregó que las detenciones de grupos criminales reflejan el resultado de la coordinación con autoridades estatales y federales.

“La detención de ‘La Chokiza’ fue parte de una investigación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República; estos resultados son producto de una estrategia nacional de seguridad”, afirmó.

Más acciones contra el huachicol fiscal

El secretario adelantó que continuarán las detenciones relacionadas con el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

“En marzo realizamos un aseguramiento histórico de millones de litros de diésel, y conforme avanzan las investigaciones se cumplen las órdenes de aprehensión correspondientes. Así será en todos los casos”, subrayó.

Finalmente, Omar García Harfuch insistió en que el objetivo es seguir avanzando en la pacificación del país, fortaleciendo la coordinación con los tres órdenes de Gobierno y manteniendo resultados “con saldo positivo” en materia de seguridad.

