García Harfuch confirmó el rescate de policías en Michoacán. Foto: UnoTV

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó esta tarde que dos elementos de la SSPC fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación en Álvaro Obregón, Michoacán.

De acuerdo con el funcionario, los agentes fueron rescatados con vida en un operativo conjunto entre la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías municipales, además de que se liberó a una tercera persona que también estaba secuestrada.

Despliegan operativo en Michoacán

Según reportes, los agentes Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez fueron reportados como desaparecidos la tarde del jueves 4 de septiembre de 2025, tras perderse contacto con ellos mientras circulaban cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia en un Nissan Sentra gris con placas de Puebla.

La desaparición movilizó a diversas corporaciones policiales y militares, incluida la Fiscalía General de la República, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, quienes realizaron operativos por tierra y aire en Álvaro Obregón y municipios aledaños como Tarímbaro y Zinapécuaro.

Detienen a tres presuntos responsables de secuestro

Reportes indican que, durante el operativo, se detuvo a tres presuntos responsables del secuestro. Los agentes fueron encontrados con golpes y lesiones leves que no ponen en riesgo su vida.

Asimismo, una tercera persona privada de la libertad fue rescatada en el mismo lugar, según versiones oficiales.

Reconoce Harfuch coordinación interinstitucional

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch destacó la labor de los elementos de Investigación y agradeció la coordinación interinstitucional:

“Agradecemos el invaluable apoyo de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @GobMichoacan, @FiscaliaMich y @Seguridad_Mich. Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación por su valentía y servicio a nuestro país”, señaló el secretario.

