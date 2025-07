GENERANDO AUDIO...

Los detenidos son mexicanos. FOTO: @OHarfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, respondió a los señalamientos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras el aseguramiento de una aeronave con cocaína en Tecomán, Colima, el pasado 3 de julio de 2025. Harfuch confirmó que los detenidos son mexicanos y rechazó cualquier implicación salvadoreña en el hecho.

A través de un mensaje oficial, Harfuch detalló que el operativo fue resultado de labores de vigilancia aérea por parte del Centro Nacional de Vigilancia (CENAVI), que detectó una traza sospechosa a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador.

Harfuch: detenidos son mexicanos, no salvadoreños

El funcionario explicó que, tras la detección, se ordenó el despegue de aeronaves militares para interceptar la traza clandestina, la cual concluyó con el aterrizaje de la avioneta en una pista ilegal en Tecomán. En ese punto, elementos de la Guardia Nacional y la Sedena aseguraron la aeronave, 427.65 kilos de cocaína, y detuvieron a tres personas, todas mexicanas.

Bukele había sugerido en redes sociales que el avión tenía origen en El Salvador, provocando una ola de especulaciones.

En respuesta, Nayib Bukele afirmó que la información compartida por el secretario mexicano “es real, pero omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador”. Aclaró que la avioneta no era salvadoreña, ni su tripulación. Además, solicitó una aclaración más precisa para dejar claro que El Salvador no está vinculado con ese cargamento.

Harfuch insistió en que no hay indicios de participación salvadoreña, y subrayó el respeto del Gobierno mexicano hacia el país centroamericano.

Gobierno de México reafirma cooperación y combate al crimen

García Harfuch señaló que este caso demuestra la capacidad de las fuerzas mexicanas para interceptar vuelos ilegales y combatir al crimen organizado. También aseguró que la relación con El Salvador sigue siendo de colaboración y buena voluntad.

El Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la seguridad regional y la vigilancia del espacio aéreo, destacando que los responsables ya están siendo procesados legalmente.

