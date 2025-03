Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió a una reunión en Estados Unidos con el titular del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, con la finalidad de fortalecer la alianza en pro de la justicia y seguridad entre ambas naciones ante el envío de 29 presos el mes pasado.

Kash Patel, director del FBI, dio la bienvenida a los funcionarios mexicanos que participaron en una reunión especial.

El FBI compartió en X la bienvenida del director del Buró, señalando como un hito histórico el envío de los delincuentes vinculados al narcotráfico.

. @FBIDirectorKash welcomed Mexican officials to #FBI HQ for a meeting that marked a historic milestone with the removal of 29 individuals, including 8 FBI subjects. The gathering strengthens our partnership in pursuing justice and community safety. pic.twitter.com/VU13DUrc3K