Millones de mexicanos sin acceso al agua potable. Foto: IA

Hasta 15 millones de personas en México no tienen acceso al agua potable, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua. El organismo informó que únicamente 58% de la población cuenta con este servicio básico.

Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que “entre 10 y 15 millones de mexicanos en este momento no tienen acceso al agua potable”.

Distribución y desperdicio del agua en México

El Consejo detalló que 76% del recurso hídrico en el país se utiliza en el sector agrícola, 14% para consumo humano, 5% en el comercio y otro 5% en la generación de energía eléctrica.

Sin embargo, parte importante de esta agua se desperdicia. Rodríguez Márquez explicó que “el sector agropecuario tiene desafortunadamente deficientes usos del agua, cerca del 50 por ciento se desperdicia; en la parte urbana cerca del 50% se pierde en las fugas”.

Consejo Consultivo pide más presupuesto para agua potable

Durante un encuentro con diputados, el Consejo Consultivo del Agua planteó que una de las soluciones al problema es incrementar los recursos públicos destinados al sector.

El presidente del organismo expuso que se requiere que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 tenga “un incremento sensible” en este rubro. Añadió que los países deberían invertir alrededor de 1 punto porcentual de su Producto Interno Bruto, equivalente a 350 mil millones de pesos, cifra que contrasta con lo actualmente destinado.

Rodríguez Márquez subrayó que al menos se deberían destinar 150 mil millones de pesos el próximo año para mejorar el acceso al agua potable.

En 2025, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró una reducción de 41% en comparación con 2024.

