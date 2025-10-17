GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó nuevos impuestos y aumentos a derechos federales que entrarán en vigor en 2026, si el Senado confirma la reforma.

La aprobación, con 352 votos a favor y 133 en contra, prevé aumentos significativos en los derechos migratorios que pagan las personas extranjeras que viven o trabajan en el país, “con el objetivo de fortalecer los controles migratorios y garantizar que los servicios del Instituto Nacional de Migración (INM) se mantengan sostenibles y eficientes”.

De acuerdo con la iniciativa de ajustes al cobro de derechos, los incrementos van desde el 14.2% hasta el 100%, dependiendo del tipo de trámite.

Aumentos más importantes

Entre los cambios más destacados se encuentran:

Visitantes sin permiso para trabajar: incremento de 14.2% en la cuota.

pasaría de costar 861 a 981.54 pesos

Residentes temporales y permanentes: aumento de 100% en los pagos para obtener los documentos que acreditan su condición migratoria.

Residente temporal por 1 año: 11 mil 140 pesos

Residente temporal por 2 años: 16 mil 694 pesos

Residente temporal por 3 años: 21 mil 142 pesos

Residente temporal por 4 años: 25 mil 58 pesos

Las autoridades señalan que estos ajustes buscan que “la contribución sea justa y proporcional al uso intensivo de la infraestructura y los recursos humanos especializados” que el Estado destina a los servicios migratorios.

Descuentos para ciertos casos

Como medida de apoyo, la propuesta establece un descuento del 50% en las cuotas para residentes temporales o permanentes que acrediten su estancia por:

Motivos de unidad familiar

Oferta de empleo nacional

Invitación de organizaciones públicas o privadas sin percepción de ingresos

Nuevos cobros y servicios adicionales

Además, se incluye un nuevo derecho migratorio para quienes soliciten autorización para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura, con un costo de $297.89 pesos, con el fin de fortalecer la seguridad en zonas portuarias.

También habría un cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que hasta ahora es gratuito.