Hay 125 investigaciones abiertas por tráfico de armas de EE. UU. hacia México

Foto: AFP

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que las autoridades de Estados Unidos mantienen 125 investigaciones abiertas por tráfico ilegal de armas hacia México, como parte del programa denominado “Corta Fuegos”.

"En lo que va de la administración del presidente Trump han iniciado 125 investigaciones por tráfico de armas hacia México; es un primer avance significativo", detalló Velasco durante su comparecencia ante comisiones del Senado de la República.

Cooperación binacional en materia de seguridad

Velasco explicó que como parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países se fortaleció la operación de laboratorios de balística, que permiten rastrear armas utilizadas en delitos cometidos en México y compartir la información con autoridades estadounidenses.

“Los laboratorios de balística son muy importantes para compartir con Estados Unidos la información de las armas utilizadas en crímenes y así realizar investigaciones en ese país”, señaló el funcionario.

El subsecretario subrayó que esta colaboración busca detener el flujo de armamento que llega a manos de organizaciones criminales y mejorar los mecanismos de trazabilidad entre agencias de seguridad.

México revisará el T-MEC, no lo renegociará

En otro tema, Velasco Álvarez reiteró que la postura del gobierno mexicano es revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero sin una renegociación total.

“La posición de México es que vamos hacia una revisión, no hacia una renegociación. Hablar de acuerdos bilaterales nos llevaría a ese escenario, y nuestra postura es que el tratado continúe como está”, aclaró.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de acuerdos bilaterales específicos, siempre que estos beneficien a las tres naciones.

Modernización del sistema de visas rumbo al Mundial 2026

Finalmente, el subsecretario anunció que la SRE modernizará el sistema de emisión de visas, con el fin de facilitar el arribo de turistas durante el Mundial de Futbol 2026.