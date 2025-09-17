Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay; enfrentará a la justicia mexicana

GENERANDO AUDIO...

Foto: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó esta tarde que Hernán “N”, alias “Comandante H” o “Abuelo”, fue expulsado por las autoridades de Paraguay y actualmente se realiza su traslado.

De acuerdo con los primeros reportes, la expulsión se llevó a cabo de forma sigilosa gracias a una operación conjunta entre autoridades mexicanas y paraguayas, y se notificó la decisión tras confirmar que el exsecretario de Seguridad de Tabasco no contaba con estancia regular en ese país.

García Harfuch informó que se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y que el ahora detenido será ingresado al Cefereso 1, donde continuará con su proceso jurídico.

Expulsión de Hernán Bermúdez coordinada entre México y Paraguay

El Ministerio Público de Paraguay, a través de su Unidad de Asuntos Internacionales y Extradición, confirmó la entrega directa de Hernán “N” a autoridades mexicanas. La fiscalía de ese país destacó que la acción se realizó de forma coordinada con México y en cumplimiento de la legislación migratoria paraguaya.

El procedimiento se concretó este 17 de septiembre de 2025, tras recibir la cancelación formal de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente vinculada a la causa penal N.º 213/2025 por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Cargos en México y antecedentes

En México, el “Abuelo” es señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se le imputan delitos de tráfico de drogas, extorsión, robo de combustible y secuestro exprés, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado sus cuentas como parte de las medidas contra el lavado de dinero y la corrupción.

