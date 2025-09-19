GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras un operativo de traslado que se prolongó por más de 33 horas desde Paraguay, donde había sido detenido por irregularidades migratorias.

El presunto delincuente fue detenido en Asunción, Paraguay, el pasado 12 de septiembre y posteriormente expulsado de ese país. Su trayecto hacia México incluyó escalas en Bogotá, Colombia, y en Tapachula, Chiapas, hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca. Desde ahí, bajo un fuerte operativo de seguridad con unidades de la FGR, Guardia Nacional y Ejército, fue llevado al Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Así te informamos de la llegada de Hernán Bermúdez a Toluca

Cabe mencionar que la orden de aprehensión que se ejecutó esta noche contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Delitos que se le imputan

De acuerdo con informes oficiales, a Bermúdez se le identifica como uno de los principales generadores de violencia en el centro del país, vinculado a la organización criminal La Barredora.

Próximos pasos en el proceso

En el penal del Altiplano, Bermúdez será sometido a evaluaciones médicas y psicológicas para determinar su estado de salud y grado de peligrosidad. Asimismo, se prevé que sea presentado ante un juez federal, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.

