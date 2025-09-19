GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez está acusado de delitos graves. Foto: SSPC

Hernán Bermúdez Requena arribó esta tarde al aeropuerto de Toluca tras ser capturado en Paraguay.

Bermúdez Requena, también como “Abuelo” o “Comandante H”, es señalado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, que operaba en Tabasco y Chiapas, y está acusado por la Fiscalía General de la República de delitos como asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada

Este mismo día, un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos, entre otros.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron esta orden, leyendo los derechos del detenido en el hangar donde aterrizó el jet donde fue trasladado.

Traslado de Hernán Bermúdez

La llegada de Hernán Bermúdez se realizó bajo un fuerte operativo. Se reportaron camionetas tipo Suburban con placas de la Defensa.

Horas antes, el exfuncionario fue trasladado desde Paraguay a bordo de un jet privado resguardado por un avión de la Guardia Nacional. Posteriormente, será conducido vía terrestre en un vehículo blindado conocido como “Rino” hasta el Cefereso Número 1.

Coordinación internacional y expulsión desde Paraguay

La detención y traslado de Hernán Bermúdez Requena se concretaron gracias a una operación coordinada entre autoridades mexicanas y paraguayas.

El Ministerio Público de Paraguay confirmó la expulsión y entrega directa a México, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana, luego de que se verificara que Bermúdez Requena no contaba con estancia regular en ese país.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]