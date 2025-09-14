GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Foto: AFP

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en una cárcel de Paraguay mientras avanza el proceso de extradición a México.

Durante una audiencia celebrada este sábado en Asunción, Bermúdez Requena rechazó ser repatriado de manera voluntaria, por lo que la justicia paraguaya le dictó prisión preventiva para iniciar el procedimiento de extradición, que puede extenderse hasta 60 días.

El exjefe policial, quien salió de México en enero, enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de ser señalado como líder de la banda criminal La Barredora, vinculada al CJNG. Fue detenido la noche del viernes en un operativo conjunto de autoridades paraguayas y mexicanas en una zona exclusiva de Mariano Roque Alonso, cercana a Asunción.

La captura ha sacudido la política mexicana, ya que Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024) bajo la administración de Adán Augusto López, senador oficialista y exsecretario de Gobernación, uno de los políticos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Adán Augusto López aseguró este sábado que está dispuesto a colaborar con las investigaciones.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió que su país “no será refugio de criminales” y difundió un video del operativo, donde se observa a agentes armados derribando la puerta de la residencia donde se ocultaba el exfuncionario mexicano.