Hernán Bermúdez Requena llega a México; ¿qué sigue para él?

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Foto: Cuartoscuro.

Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández y es señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), arribó a México la mañana de este jueves luego de ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido el pasado 13 de septiembre.

El avión de la Fiscalía General de la República con la matrícula 605 XB-NWD propiedad del Gobierno Mexicano despegó de Bogotá, Colombia alrededor de las 09:00 de la mañana.

Según Flightaware, su vuelo aterrizó 11:12 horas. Foto: Captura

Bermúdez será trasladado al Estado de México

En la Frontera Sur de México se desplegó un fuerte operativo con elementos de la Guardia Nacional y de la Marina quienes resguardaron la zona.

Posteriormente fue trasladado a un jet privado que iba resguardado por un avión propiedad de la Guardia Nacional, donde el exsecretario de Seguridad de Tabasco continuará su ruta hacia el aeropuerto de Toluca donde será trasladado vía terrestre en un vehículo blindado, conocido como “Rino” y a través de un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”.

Como parte de la colaboración internacional, el Gobierno de la República de Paraguay notificó este miércoles 17 de septiembre a México la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena.

La medida se adoptó tras verificar que el ingreso y estancia de Hernán Bermúdez, alias el “Abuelo”, en Paraguay era irregular.

En coordinación, elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración acudieron a Paraguay para trasladarlo a territorio mexicano, donde se ejecutará la orden de aprehensión vigente en su contra.

Retrasos en el vuelo de Hernán Bermúdez Requena

El avión con matrícula XB-NWD, operado por la Fiscalía General de la República (FGR), que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, también conocido como el “Abuelo” o “Comandante H”, tuvo una serie de ajustes en su itinerario.

El vuelo, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware, partió del aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, el miércoles a las 05:30 de la tarde, hora local, con destino al aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas. Sin embargo, hizo escala en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia.

A pesar de que las autoridades esperaban el arribo de la aeronave durante la noche de ayer, 17 de septiembre, su estancia en suelo colombiano se postergó unas horas. Alrededor de las 07:30 de la mañana, hora local, de este jueves despegó de Bogotá para seguir su camino al aeropuerto internacional de Tapachula.

Llegada de Hernán Bermúdez Requena a México

La llegada del vuelo que transportaba a Hernán Bermúdez Requena arribó a Tapachula alrededor de las 11:12 horas, donde su estancia se limitará para que la aeronave cargue combustible, por lo que se descarta descenso alguno del detenido en el sitio.

