Bloqueo de cuentas de diputada Araceli Brown sigue en análisis, confirman a Uno TV

Diputada Araceli Brown. Foto: Cuartoscuro

Fuentes cercanas al proceso informaron a Uno TV que, hasta el momento, ninguna institución gubernamental ha solicitado el bloqueo definitivo de cuentas bancarias o activos de la diputada de Morena y expresidenta municipal de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo.

Hasta el momento, solamente existe un bloqueo administrativo, considerado únicamente un apercibimiento o llamado de atención, sin implicar todavía una acción legal o financiera permanente.

Las fuentes precisaron que el caso continúa en análisis por parte de autoridades judiciales, fiscales y del sistema bancario mexicano, quienes evalúan la posible publicación de un listado de bloqueo de activos vinculado con las personas señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, indicaron que el procedimiento tomará más tiempo, debido a que requiere de una investigación detallada.

¿De qué se le acusa a Hilda Araceli Brown Figueredo?

A mediados de septiembre, autoridades de Estados Unidos ligaron a la diputada de Morena con la “Mayiza”, fracción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, durante su periodo como alcaldesa de Rosarito, Brown habría facilitado el control del crimen organizado sobre el Ayuntamiento mediante nombramientos estratégicos, cobro de extorsiones y protección institucional a los hermanos Arzate, operadores de la “Mayiza”.

Tras las acusaciones, Brown Figueredo negó las acusaciones en su contra y afirmó que, hasta ese momento, no había una notificación legal por presuntos nexos con el fragmentado Cártel de Sinaloa.