GENERANDO AUDIO...

Empujones y golpes en el Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.

Fue un debate de traiciones que terminó en empujones y golpes entre el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la última sesión de la Comisión Permanente se cruzaron acusaciones de “traición a la Patria” entre el oficialismo y la oposición, por las declaraciones de la senadora panista Lilly Téllez a la cadena Fox de Estados Unidos.

Los ataques vinieron de un lado y de otro. La sesión terminó a golpes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Videos del enfrentamiento

La tensión subió tanto que terminó en golpes. Videos de testigos muestran el “enfrentonazo” entre Alejandro Moreno, Fernández Noroña y sus cercanos.

Última sesión en Senado, con pleito entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña

En una de sus intervenciones, el mismo Fernández Noroña señaló que “si viviéramos en el siglo XIX, serían pasados por las armas en el Cerro de las Campanas”.

Manuel Añorve, coordinador tricolor en el Senado, llamó traidor a la Patria “a quien saluda de mano a la mamá de un narcotraficante”.

La panista Margarita Zavala dijo que traidores a la Patria son de quienes entregan el país al crimen organizado.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Se agarran a golpes Alejandro Moreno y Fernández Noroña: video]

La trifulca en plena tribuna empezó cuando “Alito” Moreno pidió la palabra al final de la sesión, lo que pasó por alto el presidente del Senado.

El priista subió a reclamar, pero hizo una pausa para entonar el Himno Nacional y al terminar, de inmediato se enfrascaron en reclamos y empujones que derivaron en golpes.

Poco pudo hacer Dolores Padierna quien quedó en medio de la pelea y hasta un asistente salió volando por un empujón de “Alito”.

📹 #Video | Luego de de que el presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, cerrara la sesión, el priista Alejandro Moreno lo increpó y agredió por qué presuntsmente no se posicionaron los partidos por la conclusión de la sesión permante. pic.twitter.com/lPl9uMKuD4 — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) August 27, 2025

El diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla intervino al final, fue jaloneado por un asistente de Morena y posteriormente arremetió contra Fernández Noroña.

Personal de resguardo tuvo que intervenir para separar a los rijosos legisladores.

Francisco Garduño, de comunicación social del Senado, jaló a Fernández Noroña para llevárselo del salón de plenos.

En posterior conferencia de prensa, Alejandro Moreno señaló que la pelea inició por las agresiones permanentes de Fernández Noroña contra mujeres y periodistas.

El todavía presidente de la Cámara Alta también convocó a conferencia de prensa, en la que afirmó que demandaría a Alito Moreno y a tres personas más, que participaron en el zafarrancho.