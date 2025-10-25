Error durante informe del TEPJF: ponen tema de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional

GENERANDO AUDIO...

Presentación del informe anual de labores del TEPJF. Foto: Cuartoscuro

La presentación del informe de labores Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se vio opacado por un error, pues, en lugar de sonar el Himno Nacional, comenzó a escucharse una canción del salsero Marc Anthony. La situación rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Así cambiaron el Himno Nacional por una salsa de Marc Anthony

Todo parecía marchar bien en el acto protocolario en el Tribunal Electoral, ya que se solicitó a los asistentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano. Sin embargo, segundos después de la indicación comenzó a sonar otra pieza.

Con los asistentes de pie y por varios segundos, comenzó a escucharse, en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del coro del tema “Qué precio tiene el cielo” que hizo popular el salsero Marc Anthony.

Poco tiempo después de que comenzó la música, se cambió y comenzó a escucharse el Himno Nacional Mexicano, mismo que fue entonado por los asistentes.

Aunque tras el error, todo se mantuvo en calma, en redes sociales no tardaron en reaccionar a la situación con burlas y críticas, entre las que recordaron la presentación de la Sonora Santanera en el Congreso.

“El nuevo asesor de la Corte mostrando sus talentos”, “La “Santanera” en el Congreso, salsa en la Suprema Corte. Tristísimo jolgorio mexicano”, “Que se arme el bailongo”, “Toda una vecindad”, “Porque no me sorprende”, “Eso es hoy el Tribunal Electoral: un circo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.