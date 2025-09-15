Histórico Grito de Independencia: Sheinbaum, primera mujer en darlo

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Foto: AFP.

Claudia Sheinbaum se convertirá este lunes en la primera mujer que arengue por la Independencia de México desde el balcón presidencial, una tradición que acapararon los hombres por más de un siglo en este país con arraigado machismo.

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México

Sheinbaum, quien en 2024 arrasó en las urnas para convertirse en la primera presidenta de México, protagonizará en la noche el llamado “Grito de Dolores”, que escenifica ante miles de personas el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810.

“Por primera vez una mujer va a dar el Grito, es bastante novedoso”, dijo sonriente la mandataria el pasado jueves cuando le preguntaron por sus sensaciones frente al evento.

Pero el acontecimiento no escapa a las vicisitudes de la realidad mexicana. El gobernador del estado de Sinaloa y alcaldes de cuatro municipios de Michoacán cancelaron las celebraciones locales del Grito debido al riesgo de violencia.

Desde que asumió el poder el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum se presenta como “presidenta con ‘a'” y como “comandanta” de las Fuerzas Armadas, a las cuales pasa revista luciendo prendas con coloridos bordados indígenas. También los mandos militares la llaman así.

La aparición de la física de 63 años para agitar la bandera nacional y tocar una antigua campana frente a quienes asistan al Zócalo -principal plaza pública del país- no sólo es un hecho histórico, sino cargado de simbolismo.

“Abre un espacio que estaba tácitamente vedado para las mujeres”, dijo a la AFP el historiador mexicano Lorenzo Meyer.

Además, ratifica que la sociedad mexicana finalmente aceptó que en las cúpulas de poder político “el género no importa”, subrayó.

Talante de Claudia Sheinbaum

Aunque dijo que será una ceremonia sencilla, Sheinbaum, cuya popularidad supera 70%, ensayó algunos pasos para el “Grito”, que considera un acto “emotivo y fundamental”.

“Ya sentí la campana”, comentó sobre el instrumento tocado por el cura Hidalgo, que corona el balcón presidencial.

Durante la arenga, los gobernantes suelen exclamar vivas y rechazos que reflejan su talante.

El de Sheinbaum se ha hecho patente en la manera como ha lidiado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene una relación fluida pese a sus duras posiciones frente a México.

Sheinbaum recibirá la bandera de manos de una escolta militar, para luego alentar a la multitud que suele desafiar las noches lluviosas de septiembre para responder “¡Viva México!”.

El martes 16 de septiembre, Día de la Independencia, encabezará una parada militar en el centro de la capital.

¿Cuál es el origen del Grito de Independencia en México?

La mandataria emulará a Hidalgo, “padre de la Patria”, cuyo llamado fue la chispa del proceso que independizó a la entonces Nueva España en 1821.

Según las crónicas de la época, un puñado de militares, abogados, comerciantes y religiosos se reunían clandestinamente para planear una sublevación contra la corona.

Pero al ser descubiertos, de madrugada, Hidalgo tomó un estandarte de la virgen de Guadalupe y desde el atrio de la iglesia de Dolores, en Guanajuato, tañó la campana para llamar a la sublevación.

“¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno!”, lanzó el cura ante una multitud y en defensa del rey español, derrocado por la invasión napoleónica de España.

Hidalgo comandó la lucha hasta su fusilamiento en 1811. Le cortaron la cabeza para colgarla, junto con las de otros tres independentistas, en la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato.

Pese a la aceptación que tiene este relato, el origen del “Grito” es impreciso. El historiador Meyer asegura que aparentemente lo promovió otro invasor: Maximiliano de Habsburgo, impuesto como emperador de México (1864-1867) durante la intervención francesa.

“Maximiliano, si no inventó el festejo, por lo menos lo consolidó”, dijo Meyer.

Porfirio Díaz, que gobernó por tres décadas hasta la Revolución de 1910, institucionalizó el acto la noche del 15 de septiembre de 1896 para que coincidiera con su cumpleaños. Con ese fin, trasladó a la capital la campana que hará retumbar Sheinbaum.