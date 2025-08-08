Homicidios, segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 34 años: Inegi

GENERANDO AUDIO...

Crecen homicidios en mujeres en México: Inegi. Foto: Goolgle Labs

Los homicidios se han convertido en la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas de 15 a 34 años, reveló la Estadística de Defunciones Registradas 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Más de mil 500 mujeres fueron asesinadas

De acuerdo con el informe, mil 827 mujeres en ese rango de edad fueron asesinadas el año pasado, desplazando a enfermedades como problemas cardíacos, diabetes y tumores malignos de los primeros lugares de mortalidad.

El reporte también documenta que 86 niñas de entre 5 y 14 años perdieron la vida por homicidio durante 2024.

Armas de fuego, principal causa

El Inegi detalló que la mayoría de estos crímenes se cometieron con armas de fuego, seguidos por ataques con armas blancas y, en tercer lugar, ahorcamiento.

En 2024, ocurrieron 33 mil 241 homicidios en México, superaron a los de 2023: Inegi

En 2024, México registró 33 mil 241 homicidios, tanto de hombres como de mujeres, cifra que superó a la reportada en 2023, de acuerdo con el Inegi. La tasa nacional por cada 100 mil habitantes fue de 25.6, por encima de la registrada un año antes, cuando fue de 24.9.

Según el organismo, en Guanajuato los homicidios desplazaron a la diabetes mellitus como la segunda causa de muerte en hombres, al sumar 3 mil 215 casos. Este fenómeno no se presenta en ninguna otra entidad del país.

Cifras de homicidios en México durante 2024

Totales : 33 mil 241 casos

: 33 mil 241 casos Tasa nacional : 25.6 por cada 100 mil habitantes

: 25.6 por cada 100 mil habitantes Año anterior: 24.9 por cada 100 mil habitantes

El grupo de edad con mayor incidencia de homicidios, en hombres y mujeres, fue el de 25 a 34 años, con el 29.4% del total.