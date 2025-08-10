GENERANDO AUDIO...

Si tienes planeado circular por la autopista Cuernavaca–Acapulco en los próximos días, toma precauciones; pues Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunciaron que se llevará a cabo el cierre de esta vialidad por trabajos de mantenimiento en el kilómetro 99, en ambos sentidos, a la altura del entronque conocido como “Brisas”.

Horarios y desvíos por cierre en la autopista Cuernavaca–Acapulco

Estas labores se desarrollarán del 10 al 14 de agosto del presente año, únicamente en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas. Durante este periodo, la circulación será desviada de manera parcial según el avance de las obras, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos para evitar retrasos.

Los cierres se realizarán de domingo a jueves, con el objetivo de afectar lo menos posible el tránsito en horas de alta demanda, como lo es el horario vespertino o por la mañana. Sin embargo, Capufe exhortó a los usuarios a manejar con precaución, reducir la velocidad antes de llegar a la zona en reparación y, de ser necesario, considerar rutas alternas (no señaladas) para llegar a su destino.

Además, se sugiere prestar atención a la señalización provisional que será colocada en el área de obras y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad vial.

Finalmente, Capufe precisó que cualquier eventualidad o información adicional, los conductores pueden comunicarse al número de atención ciudadana 074 o consultar las actualizaciones a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de @CAPUFE.

