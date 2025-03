Hoy, último día para inscribirte en la jornada de alfabetización del INEA

GENERANDO AUDIO...

Conoce los detalles para inscribirte. Foto: Getty Images

¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras leer, escribir y hacer cuentas sin dificultad? Si tú o alguien que conoces aún no ha tenido la oportunidad de aprender, hoy es el momento de dar el primer paso; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) lanzó una jornada de alfabetización totalmente gratuita, y este domingo 23 de marzo es el último día para inscribirse.

El programa busca reducir el analfabetismo en México, proporcionando todos los materiales de estudio y apoyo de personal capacitado, sin ningún costo para los participantes. Además, quienes se inscriban tendrán acceso a materiales diseñados específicamente para facilitar su aprendizaje, adaptados a diferentes edades y niveles de conocimiento. No importa si nunca has tomado un lápiz o un libro, habrá personal dispuesto a guiarte en cada paso del proceso.

¿Quiénes pueden inscribirse al INEA?

La jornada está dirigida a personas mayores de 15 años que no han aprendido a leer, escribir o realizar operaciones matemáticas básicas. Además, el Instituto ofrece educación básica para quienes no han concluido la primaria o secundaria. Este programa representa una oportunidad para aquellos que, por distintas razones, no pudieron acceder a la educación en su infancia o juventud, pero que ahora desean aprender.

¿Cómo registrarse?

Los interesados deben acudir hoy mismo a los módulos del INEA instalados en sus estados para recibir información y orientación sobre el proceso. Para conocer la ubicación de los módulos habilitados en cada estado, se recomienda visitar la página oficial del instituto.

El INEA desarrolla modelos educativos innovadores, investiga sobre alfabetización y certifica la educación básica de jóvenes y adultos que buscan mejorar su calidad de vida. De acuerdo con el sitio web del INEA, aprender a leer y escribir no solo abre puertas en el ámbito laboral, sino que también brinda mayor independencia y confianza.

