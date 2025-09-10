Huachicol fiscal alcanza los 177 mil millones de pesos al año: expertos

GENERANDO AUDIO...

El huachicol fiscal provoca un daño millonario al país. De acuerdo con expertos, las pérdidas ascienden a 177 mil millones de pesos al año, lo que lo convierte en uno de los delitos más costosos para las arcas públicas.

En lo que va de 2025, autoridades reportaron el decomiso de 61 millones de litros de combustible, cifra que, aunque alta, apenas representa una fracción del mercado ilegal que opera en México.

Huachicol fiscal cuesta 177 mil millones de pesos

De acuerdo con PETROIntelligence, este ilícito impacta directamente en los ingresos del Estado y genera desventajas para las estaciones de servicio que trabajan de manera regular.

El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, confirmó que se han decomisado 61 millones de litros de combustibles, pero advirtió que esto es apenas la “punta del iceberg”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Por su parte, el abogado especialista en temas energéticos, Sergio Herrera, explicó que en México se consumen alrededor de 120 millones de litros diarios, por lo que los decomisos equivalen a la mitad del consumo de un solo día.

Gasolineras en riesgo por huachicol fiscal

Uno de los sectores más afectados por este delito son las estaciones de servicio. Según Alejandro Montufar, director de PETROIntelligence, los gasolineros muchas veces no saben qué combustible compran, debido a la falta de un marco regulatorio claro que obligue a los proveedores a entregar documentación completa sobre el origen del producto.

[TE PUEDE INTERESAR: El huachicol fiscal cuesta 150 mil mdp a Pemex y a ti podría costarte el auto]

Esto genera incertidumbre para los empresarios del sector, quienes pueden ser víctimas de sanciones sin tener la certeza de que el combustible adquirido proviene de fuentes legales.

Acciones contra el huachicol fiscal

Las autoridades federales han emprendido varias medidas para frenar este delito:

Verificaciones a empresas extranjeras con inversiones en energéticos.

con inversiones en energéticos. Cambios regulatorios para reforzar la supervisión.

para reforzar la supervisión. Restricciones a importaciones de combustibles .

. Nuevas obligaciones en aduanas para evitar el ingreso ilegal de producto.

para evitar el ingreso ilegal de producto. Controles volumétricos en toda la cadena, desde importación hasta consumo final.

“El gobierno ya tiene más dientes para combatir estas actividades”, señaló el especialista Sergio Herrera.

El combate al huachicol fiscal avanza, pero expertos coinciden en que aún falta camino para erradicarlo y dar certeza al sector energético.