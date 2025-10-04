Huachicol fiscal equivale a 600 mil mdp, ¿para qué alcanzaría?

GENERANDO AUDIO...

El socavón que causa el huachicol fiscal a la hacienda pública, de 600 mil millones de pesos, equivale al 6 % del Paquete Económico 2026, que será de 10.1 billones de pesos.

Una de las dependencias que tendrá más recursos es la Secretaría de Bienestar, con más de 674 mil millones de pesos. Con las ganancias que deja el contrabando de hidrocarburos podría cubrirse casi el 90 % de su presupuesto. La Pensión para el Bienestar, que beneficia a 14 millones de Adultos Mayores, programó más de 526 mil millones de pesos. Con lo que deja el huachicol podrían sumarse otros beneficiarios.

O bien, podrían destinarse para lo programado para Pemex, que tendrá 517 mil millones de pesos, o para Educación Pública, 513 mil millones de pesos, hasta sobraría.

Si se invirtiera bien lo del huachicol fiscal, alcanzaría también para la famosa Esfera de las Vegas, donde Adidas acaba de presentar el balón del Mundial de Fútbol. Costó 2 mil 300 millones de dólares, y aquí en México podríamos tener 14 esferas, o 6 estadios como el SoFi de la NFL.

O también se podrían comprar más de 20 estadios Bernabéu, que tuvo un costo de mil 347 millones de euros, casi 30 mil millones de pesos.

Para comprar la cuarta parte de Banamex, Fernando Chico Pardo invirtió 42 mil millones. Podría haber adquirido fácilmente todo el banco y le sobraría para otros más.

De igual forma, se podrían construir ocho aeropuertos como el Felipe Ángeles. 600 mil millones superan dos y hasta ocho veces al gasto gubernamental de países como Costa Rica, Panamá, Uruguay, El Salvador, Jamaica y República Dominicana.