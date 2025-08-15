GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la investigación del gobierno de Estados Unidos referente a actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Precisó que cuando se detectaron intentos de soborno en la empresa del Estado, los contratos fueron frenados.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa que al menos tres funcionarios de Pemex recibieron sobornos de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga a cambio de que ejercieran su influencia en decisiones sobre licitaciones de contratos.

Sheinbaum asegura que sobornos se frenaron

En la conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto de 2025, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal, en Quintana Roo, la mandataria federal hizo hincapié en que “hubo un intento de soborno”, pero los contratos “no se llevaron a cabo”.

Adelantó, a su vez, que la próxima semana la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dará a conocer todos los detalles del caso.

“Los nombres, el qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo precisó que se tiene conocimiento de dos personas ligadas a este caso: una está detenida y otra se encuentra fugitiva.

“La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN. Pero en el momento en que se tuvo conocimiento se suspendieron esos contratos”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Niega desabasto de gasolina en México

Por último, la titular del Ejecutivo negó los señalamientos de que haya desabasto de gasolina en diferentes entidades del país. Puntualizó que la problemática se debe a contratos a transportistas, el cual, aseguró, “ya se está resolviendo”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]