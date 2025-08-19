Termina huelga en Air Canada; cancelaciones continúan en México

| AFP | Reuters | Uno TV

Luego de una noche de negociaciones, la huelga de los auxiliares de vuelo de Air Canada “terminó”. El sindicado del personal de vuelo confirmó que tras “un acuerdo preliminar” se reanudarán, de manera progresiva, las operaciones.

“La huelga terminó. Tenemos un acuerdo preliminar que presentaremos ante ustedes”, declaró la rama de Air Canada del Sindicato Canadiense de la Función Pública (CUPE) en Facebook.

Por su parte, Air Canada señaló en otro comunicado que “reiniciará gradualmente sus operaciones” tras alcanzar un “acuerdo mediado” con el CUPE.

Huelga afectó a miles de pasajeros

La huelga provocó cancelaciones de vuelos que afectaron a unas 500 mil personas, pues Air Canada, vuela directamente a 180 destinos nacionales y en el extranjero.

Ante la interrupción de operaciones, la aerolínea instó a los pasajeros a ir al aeropuerto solo si su vuelo figuraba como operativo.

Se estima que Air Canada y su filial de bajo coste Air Canada Rouge transportan normalmente a unos 130 mil clientes al día. La aerolínea es también la compañía extranjera con mayor número de vuelos a Estados Unidos.

Afectaciones en México

Aunque con el acuerdo alcanzado, se estima la reanudación de los vuelos para el 19 de agosto de 2025, las llegadas y salidas de Air Canada desde el Aeropuerto de Cancún presentan cancelaciones.

De acuerdo con el estatus marcado por Aeropuertos del Sureste (Asur), al menos 3 vuelos de salida de la aerolínea Air Canada fueron cancelados:

El vuelo 1811 con destino a Toronto

El vuelo 1883 con destino a Montreal

El vuelo 1317 con destino a Vancouver

Mientras que tres vuelos de llegada también fueron cancelados para el 19 de agosto de 2025.

Operaciones al 100% podrían demorar hasta más de una semana

Aunque la huelga se levantó, el presidente de la compañía Air Canada adelantó que las operaciones normales podrían demorar hasta “una semana o más”. Por ello, hizo un llamado a los pasajeros a tener paciencia.

“Reiniciar una gran aerolínea como Air Canada es una tarea compleja. El restablecimiento completo puede requerir una semana o más, por lo que pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días”, Michael Rousseau, presidente de Air Canada.