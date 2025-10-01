GENERANDO AUDIO...

Empleados de Monte de Piedad denuncian condiciones laborales. Foto: Melina Ochoa

Este 1 de octubre, empleados sindicalizados de Nacional Monte de Piedad iniciaron una huelga en todo México ante presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, que incluyen ascensos por elección y no por antigüedad, terrorismo laboral y la negativa de tiempo para comer. La paralización involucra a casi 2 mil trabajadores y afecta las operaciones de la institución.

El secretario del exterior del sindicato, Hugo González, explicó que la administración favoreció la selección de personal de un sindicato minoritario y condicionó puestos a la desafiliación del sindicato principal, contrariando las reglas de antigüedad y capacidad. González señaló:

“Puntualmente, lo que más afecta a los trabajadores es un sistema de escalafón… la administración seleccionó personal del sindicato minoritario y ofrecía puestos a cambio de desafiliación”. Ante la falta de diálogo, los trabajadores optaron por iniciar la huelga.

Denuncian malas condiciones laborales y acoso en Nacional Monte de Piedad

Los sindicalizados denunciaron acoso y amenazas constantes, incluyendo advertencias sobre el cierre de la institución y restricciones para tomar alimentos durante la jornada laboral, pese a que la Ley Federal del Trabajo establece un periodo de 30 minutos para alimentos. González comentó:

“Los trabajadores día con día viven acoso, amenazas constantemente… les prohíben tomar alimentos cuando la ley establece un periodo de 30 minutos”.

Huelga afectará operaciones y a usuarios de Monte de Piedad

La huelga impacta a una institución que realiza aproximadamente 6 millones de operaciones al mes, incluyendo cobros de intereses y refrendos. Una usuaria, Maru, relató la afectación directa:

“Un refrendito de 800 pesos mañana ya me vence y entonces, sorpresa, me encuentro aquí cerrado nuevamente”.

La paralización genera retrasos en los servicios financieros y posibles afectaciones económicas a los clientes.

Buscarán negociación con la administración

Si no se logra un diálogo con la administración, los trabajadores deliberarán en una semana si la huelga continúa. La expectativa se centra en la resolución de las demandas sobre ascensos, condiciones laborales y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

