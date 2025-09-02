Hugo Aguilar promete ahorros; anunció recorte de pensiones y sueldos

GENERANDO AUDIO...

Magistrado presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz CUARTOSCURO

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, prometió un Poder Judicial austero ante la presidenta Claudia Sheinbaum. En la sesión de instalación del Pleno del Máximo Tribunal, adelantó recortes en salarios, pensiones y prestaciones.

Aguilar Ortiz aseguró que todos los jueces y magistrados electos en el pasado proceso ganarán menos que la presidenta de la República, lo que generará un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales.

SCJN recortará pensiones y salarios de ministros

El ministro presidente Hugo Aguilar, anunció que resolverán los amparos de actuales funcionarios del Poder Judicial hasta ajustar sus sueldos al mandato constitucional. Con esta medida se prevé un ahorro de 800 millones de pesos adicionales cada año.

También informó que se revisarán las pensiones de ministras y ministros en retiro, quienes actualmente reciben de 205 mil a 385 mil pesos mensuales. Además, adelantó que se eliminarán los seguros de gastos médicos mayores y de jubilación anticipada, y que los integrantes del Poder Judicial se atenderán en el ISSSTE.

Reforma interna y relación con otros poderes

En su discurso de poco más de 30 minutos, Hugo Aguilar Ortiz planteó cambios en los reglamentos de la Corte para agilizar trámites y garantizar resoluciones en los tiempos legales.

El ministro presidente subrayó que la relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo será de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Tras la sesión pública, el Pleno entonó el himno nacional y convocó a una reunión privada para instalar el Órgano de Administración Judicial.