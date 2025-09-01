Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, pide confianza: “No somos la Corte del acordeón”, dice

GENERANDO AUDIO...

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, pidió este lunes confianza en el nuevo Poder Judicial tras las críticas recibidas por su reciente integración.

Además, Aguilar Ortiz descalificó que el máximo tribunal del país pueda llamarse la “Corte del acordeón”, como algunos detractores la han señalado luego de la polémica en las pasadas elecciones del Poder Judicial.

“Estén confiados, que tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia. Hoy ya arrancamos, hoy vamos a poner la primera piedra y vienen tiempos mejores para el pueblo de México y el ámbito de la justicia”, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN

Aguilar Ortiz responde a críticas

Al cuestionarle sobre el mote de “Corte del acordeón”, Aguilar Ortiz insistió en que “no aplica tal calificativo”, pues obtuvo un amplio respaldo en las urnas.

“Han estado haciendo estas críticas, pero hemos hecho las aclaraciones pertinentes. Todas las razones por las cuales no aplica tal calificativo. Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía y del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos en la toma de posición”.

Las declaraciones del presidente de la Corte se dieron en el marco del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que asistieron representantes de los poderes de la Unión, gobernadores y miembros del gabinete federal.