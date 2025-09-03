Huracán Lorena: medidas clave antes, durante y después en México

GENERANDO AUDIO...

Con la llegada de la temporada de lluvias y huracanes, las autoridades mexicanas llaman a extremar precauciones. Este miércoles, el huracán Lorena se intensificó a categoría 1, se localizó frente a Baja California Sur, con vientos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, lo que refuerza la importancia de saber cómo actuar ante estos fenómenos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y dependencias como la Secretaría de Marina y el IMSS han difundido medidas claras para la población. Te contamos qué hacer antes, durante y después de un huracán para proteger tu vida y la de tu familia.

Qué hacer antes de un huracán

Ponte de acuerdo con tu familia y define un punto de reunión en caso de separarse.

Identifica refugios temporales y rutas de evacuación.

Fija y guarda todo objeto que el viento pueda arrastrar.

Repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.

Limpia desagües y coladeras para prevenir inundaciones.

Prepara una mochila de emergencias con radio, linterna, botiquín, agua, alimentos, documentos importantes y números de contacto.

Qué hacer durante un huracán

Conserva la calma y mantente informado por Protección Civil a través de radio o televisión.

No salgas de casa: los torrentes, inundaciones y deslaves son el mayor peligro.

Cierra puertas y ventanas, protege los cristales con cinta adhesiva en forma de “X” y mantente alejado de ellos.

Usa lámparas de pilas, nunca velas o veladoras.

Atiende a niños, adultos mayores y personas enfermas.

Si debes evacuar, lleva solo lo indispensable, desconecta la luz, el gas y el agua, y sigue las instrucciones de las autoridades.

Qué hacer después de un huracán

No regreses a tu vivienda hasta que las autoridades indiquen que es seguro.

Revisa instalaciones de gas, agua y electricidad antes de utilizarlas.

Reporta a los servicios de emergencia si hay heridos o daños graves.

Asegúrate de que tus alimentos y agua sean seguros antes de consumirlos.

Desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

Colabora con tus vecinos en la reparación de daños y mantente alerta ante posibles deslaves o nuevas lluvias.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir riesgos y proteger a la población frente al paso de huracanes en México.