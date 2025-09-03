Huracán Lorena: medidas clave antes, durante y después en México

| 09:28 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
huracan
huracan Foto: Reuters

Con la llegada de la temporada de lluvias y huracanes, las autoridades mexicanas llaman a extremar precauciones. Este miércoles, el huracán Lorena se intensificó a categoría 1, se localizó frente a Baja California Sur, con vientos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, lo que refuerza la importancia de saber cómo actuar ante estos fenómenos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y dependencias como la Secretaría de Marina y el IMSS han difundido medidas claras para la población. Te contamos qué hacer antes, durante y después de un huracán para proteger tu vida y la de tu familia.

Qué hacer antes de un huracán

  • Ponte de acuerdo con tu familia y define un punto de reunión en caso de separarse.
  • Identifica refugios temporales y rutas de evacuación.
  • Fija y guarda todo objeto que el viento pueda arrastrar.
  • Repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.
  • Limpia desagües y coladeras para prevenir inundaciones.
  • Prepara una mochila de emergencias con radio, linterna, botiquín, agua, alimentos, documentos importantes y números de contacto.

Qué hacer durante un huracán

  • Conserva la calma y mantente informado por Protección Civil a través de radio o televisión.
  • No salgas de casa: los torrentes, inundaciones y deslaves son el mayor peligro.
  • Cierra puertas y ventanas, protege los cristales con cinta adhesiva en forma de “X” y mantente alejado de ellos.
  • Usa lámparas de pilas, nunca velas o veladoras.
  • Atiende a niños, adultos mayores y personas enfermas.
  • Si debes evacuar, lleva solo lo indispensable, desconecta la luz, el gas y el agua, y sigue las instrucciones de las autoridades.

Qué hacer después de un huracán

  • No regreses a tu vivienda hasta que las autoridades indiquen que es seguro.
  • Revisa instalaciones de gas, agua y electricidad antes de utilizarlas.
  • Reporta a los servicios de emergencia si hay heridos o daños graves.
  • Asegúrate de que tus alimentos y agua sean seguros antes de consumirlos.
  • Desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.
  • Colabora con tus vecinos en la reparación de daños y mantente alerta ante posibles deslaves o nuevas lluvias.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir riesgos y proteger a la población frente al paso de huracanes en México.

