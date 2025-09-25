Huracán Narda deja afectaciones en estados; se reportan inundaciones y caída de árboles

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones por Narda. Foto: Facebook SGIRPCGro

El huracán Narda sigue avanzando como categoría 2 y refuerza el potencial de lluvias en el occidente mexicano. Las precipitaciones del fenómeno meteorológico dejan ya como saldo algunas inundaciones y caída de árboles en Guerrero y Michoacán.

Inundaciones y afectaciones por Narda

Acapulco es una de las zonas afectadas por las lluvias causadas por el huracán Narda. Autoridades confirmaron inundaciones en el fraccionamiento Joyas del Marqués, en donde una mujer de la tercera edad tuvo que ser evacuada de su vivienda.

El paso del huracán Narda dejó daños en diversas zonas de Guerrero. Las lluvias causaron que una piedra cayera sobre la Avenida Escénica de Acapulco, por lo que el tránsito se vio afectado.

Uruapan, Michoacán

La zona de Uruapan, en Michoacán, también resintió las lluvias causadas por el huracán Narda. En el municipio michoacano se reportó la caída de árboles.

En las calles de Uruapan también se reportaron inundaciones, según algunos videos que se compartieron en redes sociales. En las imágenes se ven vehículos afectados por el nivel del agua.

Algunas viviendas también resultaron afectadas por la crecida del nivel del agua.

Lluvias seguirán en estados afectados por Narda

A través de su cuenta oficial de Facebook, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, adelantó que las lluvias seguirán a diversas regiones del estado. De acuerdo con la información oficial, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en zonas en:

Tierra caliente

Costa grande

Zona centro

Además de oleaje de 2 a 3 metros en las costas.

Por su parte, autoridades de Colima también alertaron por lluvias muy fuertes en las próximas horas. Por lo que llamaron a la población a “no realizar actividades en mar abierto ni en zonas costeras, no resguardarse bajo los árboles, o anuncios espectaculares cuando haya tormentas eléctricas”.

Refugios temporales

Autoridades de Guerrero recordaron que en la entidad están activos 582 refugios temporales disponibles “ante cualquier contingencia”.