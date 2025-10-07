Huracán Priscilla podría subir a categoría 3 esta tarde, alertan

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Sheinbaum alertó sobre huracán Priscilla. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el huracán Priscilla podría intensificarse a categoría 3 la tarde de este lunes, mientras continúa su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Sheinbaum aseguró que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno están coordinadas y preparadas en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias durante las próximas horas.

La mandataria destacó que los equipos de Protección Civil y las fuerzas federales permanecen atentos a la evolución del fenómeno. Añadió que se mantendrá la información actualizada sobre el avance del huracán. “Seguimos informando”, concluyó.

Pronóstico del huracán Priscilla y efectos esperados

El huracán Priscilla, actualmente de categoría 2, se desplaza frente a las costas de Jalisco y con trayectoria hacia la costa occidental de Baja California Sur, donde se prevé que pueda intensificarse a categoría 3. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, se encuentra a 340 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h.

Los desprendimientos nubosos del huracán generarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, y lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Se pronostican rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Jalisco y Colima; vientos de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 4 metros en costas de Baja California Sur y Michoacán; y rachas de 40 a 50 km/h con oleaje de 2 a 3 metros en Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este martes 7 de octubre que, por la presencia del huracán Priscilla categoría 2, se cerraron los puertos de Barra de Navidad, en Jalisco, y de Manzanillo, en Colima, además de otros puertos en Baja California Sur.

Además, se pidió a la población mantenerse informada y evitar la navegación, así como actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa en la zona.

Otras lluvias y fenómenos que afectan al país

Hoy lunes ha iniciado un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en estados del oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, debido a la interacción del huracán Priscilla con dos zonas de baja presión con probabilidad ciclónica, una circulación ciclónica en niveles medios y altos del Golfo de México, la vaguada monzónica y otros fenómenos atmosféricos.

Se prevén lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes a muy fuertes en Ciudad de México, Estado de México y Puebla; y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas y intervalos de chubascos afectarán Tamaulipas y San Luis Potosí.

Estos sistemas meteorológicos también generarán viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en varias regiones del país. Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con posible aumento de niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

