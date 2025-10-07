Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, como resultado de las investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se han identificado, al menos, a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra miembros de la comunidad a través de medios digitales.
Las autoridades universitarias señalaron que los señalados ya han sido citados a declarar para proceder conforme a derecho.
La UNAM reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, y señaló que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, rumores y versiones malintencionadas que busquen generar alarma e interrumpir las labores universitarias.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria a no difundir mensajes no verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución.