Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM

Suspendieron clases en algunos planteles y facultades de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, como resultado de las investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se han identificado, al menos, a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra miembros de la comunidad a través de medios digitales.

Las autoridades universitarias señalaron que los señalados ya han sido citados a declarar para proceder conforme a derecho.

La UNAM reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, y señaló que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, rumores y versiones malintencionadas que busquen generar alarma e interrumpir las labores universitarias.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria a no difundir mensajes no verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución.