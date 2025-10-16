Imágenes más impactantes de las lluvias que inundaron México

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz.
Inundaciones en Poza Rica, Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias que azotaron la semana pasada a varios estados del país y provocaron inundaciones que han dejado un saldo, hasta el momento, de 66 muertos y 75 personas desaparecidas. Las principales entidades afectadas son Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

El saldo de las intensas lluvias en México

Este miércoles 15 de octubre, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que  ya suman 66 personas fallecidas y 75 desaparecidas luego de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada en algunos estados de la República mexicana.

Las cifras oficiales mencionan que las precipitaciones dejaron un total de 13 mil 377 viviendas afectadas: 880 en Hidalgo, 456 en Querétaro, Puebla con 3 mil 383, mil en San Luis Potosí y finalmente 7 mil 658 en Veracruz.

Afectaciones en cada uno de los estados

Hidalgo

  • Municipios afectados: 28
  • Municipios prioritarios: 26
  • Localidades incomunicadas: 11
  • Caminos cerrados: 47

Puebla

  • Municipios afectados: 23
  • Municipios prioritarios: 17
  • Localidades incomunicadas: 29
  • Caminos cerrados: 15

Querétaro

  • Municipios afectados: 8
  • Municipios prioritarios: 2
  • Localidades incomunicadas: 3
  • Caminos cerrados: 28

San Luis Potosí

  • Municipios afectados: 12
  • Municipios prioritarios: 2
  • Localidades incomunicadas: 2
  • Caminos cerrados: 2

Veracruz

  • Municipios afectados: 40
  • Municipios prioritarios: 22
  • Localidades incomunicadas: 46
  • Caminos cerrados: 7

Imágenes de las inundaciones en México

Veracruz

Puebla

Hidalgo

