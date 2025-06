GENERANDO AUDIO...

En las últimas horas, se viralizó una tabla que revela los 30 casos de nacimientos en México con madres más jóvenes del país. Esta información ha generado fuerte impacto social debido a la corta edad de las madres (algunas de apenas 10 años) y a las diferencias de edad con los padres, que en varios casos superan los 30, 40 y hasta 50 años.

“Hay cosas que preferirías no haber visto. Estas dos tablas son una de ellas”. Con esa advertencia, Montse, analista de datos, divulgadora científica y amante de los retos, compartió en redes sociales una imagen que revela los 30 nacimientos registrados en México durante 2024, donde las madres eran menores de edad.

La tabla fue construida con herramientas de análisis como Python, Pandas y Plotly, y basada en datos oficiales de la Secretaría de Salud (SSA). En ella se detallan los municipios donde ocurrieron estos nacimientos, la edad tanto de la madre como del padre y la diferencia de edad entre ambos.

Hasta 53 años se llevan de diferencia los padres de estos casos de nacimiento en mujeres jóvenes de México

El caso más impactante es el de Texcoco, Estado de México, donde una niña de 10 años dio a luz, y el padre tenía 32 años, con una diferencia de 22 años entre ambos. También sobresale el caso de El Oro, donde una niña de 12 años fue madre de un bebé cuyo padre tenía 65 años, lo que representa una diferencia de edad de 53 años.

En 2024, tres niñas de 10 años, 14 de 11 años y 13 de 12 años fueron madres

Por su parte, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 108 embarazos en menores de 10 años, 155 en niñas de 11 años, 254 en mujeres de 12 años y mil 144 en menores de 13 años.

De los 32 estados del país, 14 entidades federativas registraron, al menos, un caso de maternidad infantil con edad del padre conocida durante 2024. Los estados con mayor número de casos reportados en esta tabla son Puebla y Chiapas, con 5 y 4 casos cada uno. Les siguen Veracruz (4 casos), Guerrero (3 casos), Colima, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua con 2 casos. El resto de las entidades aparecen con un solo caso documentado.

“30 nacimientos en México no son embarazos, son violaciones”

La publicación generó una ola de comentarios indignados, donde usuarios recalcaron que muchas de estas situaciones deberían ser tratadas como violación infantil y no como simples registros administrativos. “Eso no es una tabla de nacimientos, es una tabla de delitos”, escribió una usuaria. Otros exigieron que el Estado persiga legalmente a los padres adultos involucrados, señalando que la diferencia de edad en muchos casos revela abuso, no consentimiento.

Aunque estos datos corresponden a registros oficiales, su difusión ha generado un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas de prevención del abuso sexual infantil, educación integral en sexualidad y atención institucional especializada para niñas víctimas.

