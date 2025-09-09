Impuesto especial a videojuegos en 2026: ¿cuáles se verían afectados?

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

El Paquete Económico 2026 presentado por el Gobierno de México incluye nuevas medidas de impuestos saludables, entre las que destaca un gravamen especial a los videojuegos con contenido violento, así como aumentos a bebidas azucaradas, tabaco y apuestas en línea.

De acuerdo con la propuesta, el objetivo es desincentivar productos y servicios con efectos negativos en la salud física, mental y social de la población, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Foto: Paquete Económico 2026

IEPS para videojuegos violentos y apuestas en línea

El documento plantea un impuesto especial ad valorem del 8% a los servicios digitales de videojuegos violentos. Según la justificación, estudios recientes vinculan este tipo de juegos con un mayor nivel de agresión entre adolescentes, además de problemas como ansiedad y aislamiento social.

En paralelo, se busca elevar el impuesto a las apuestas en línea, pasando de un 30% a un 50% sobre el monto total de las jugadas o lo efectivamente percibido. El gobierno argumenta que la proliferación de casas de apuestas digitales ha provocado daños económicos y sociales en miles de familias mexicanas.

Más impuestos a refrescos, cigarros y nicotina

El plan también incluye un aumento a las bebidas saborizadas: la cuota del IEPS subiría a 3.0818 pesos por litro, aplicable incluso a aquellas con azúcares no calóricos.

En el caso del tabaco:

Los cigarros industrializados pasarán de una tasa ad valorem de 160% a 200% .

pasarán de una tasa ad valorem de 160% a . Se prevé un aumento gradual de la cuota específica hasta 2030.

Se incorporarán al IEPS las llamadas “bolsas de nicotina” , un producto alternativo en expansión.

, un producto alternativo en expansión. Para los tabacos hechos a mano, la tasa se elevará a 32%.

Objetivo del gobierno con los “impuestos saludables”

La Secretaría de Hacienda señala que estas medidas tienen fines extrafiscales, es decir, no solo buscan recaudar más recursos, sino modificar hábitos de consumo que ponen en riesgo la salud pública.

Con estas reformas, el Ejecutivo pretende reducir enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar, tabaco, apuestas compulsivas y exposición a videojuegos violentos, al tiempo que incrementa los ingresos tributarios para 2026.