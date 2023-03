Impugna INE el plan B de la reforma electoral ante el Tribunal Electoral tras salida de secretario ejecutivo

Este jueves el INE impugnó ante el Tribunal Electoral el decreto del plan b de la Reforma Electoral, que calificó de inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral, y que entre sus modificaciones, ordenaba el cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el juicio electoral fue solicitado este 2 de marzo contra el Congreso de la Unión tras hacerse efectiva la salida de Jacobo Molina, a quien en febrero de 2020 el Consejo General había designado para un nuevo periodo de seis años.

En el mensaje, el INE destacó también que “al acatar la ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”.

“Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General”

INE