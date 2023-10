El IMSS-Bienestar operará en 23 estados del país; gobernadores firman federalización

Con la reciente adhesión del Estado de México, el programa IMSS-Bienestar operará en 23 estados del país, según se firmó esta mañana con el Gobierno federal el convenio para la federalización de los servicios de salud en sendas entidades donde funcionará al 100% a más tardar en marzo próximo.

Este martes acudieron a la conferencia mañanera los titulares de los 17 estados que ya operan bajo este esquema, así como los seis cuyos hospitales y centros de salud se incorporarán a este sistema:

Así, según afirmaron tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular del IMSS, Zoé Robledo, se otorgará la atención médica gratuita a 53.2 millones de personas en las 23 entidades, donde, apuntó, alrededor de 80% de la población no cuenta con seguridad social.

“Es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adheriste, participar juntamente con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas por nada porque la salud no es privilegio, es un derecho”

Andrés Manuel López Obrador / presidente de México