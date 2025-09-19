¿Ya lo hiciste? Este trámite del IMSS es obligatorio
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que el Buzón IMSS será obligatorio para todos los patrones en México este 2025. Se trata de un sistema de comunicación electrónico que permitirá realizar notificaciones, trámites y consultas de manera digital, disponible en la página oficial del organismo.
¿Quiénes deben activar el Buzón IMSS?
El Buzón IMSS es obligatorio para todos los patrones, quienes deberán habilitarlo en línea para recibir notificaciones oficiales relacionadas con incorporación, recaudación y fiscalización.
Este sistema busca facilitar la comunicación entre el Instituto y los empleadores, ya que permitirá que las resoluciones administrativas y requerimientos lleguen en formato digital. Además, los usuarios podrán presentar solicitudes o dar cumplimiento a sus obligaciones sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas.
¿Cómo activar el Buzón IMSS?
El proceso para habilitar el Buzón IMSS es sencillo y se realiza en pocos minutos.
Actívalo en: http://imss.gob.mx/buzonimss
- Ingresar al portal del IMSS con tu e.firma vigente emitida por el SAT
- Registrar de uno a cinco correos electrónicos y un número de teléfono móvil como medios de contacto
- Validar los datos en un plazo máximo de 72 horas
- Firmar los términos y condiciones con tu e.firma para concluir la activación
Si los datos no se validan en el tiempo establecido, se cancelarán y será necesario volver a registrarlos.
Beneficios del Buzón IMSS
El IMSS destacó que este sistema ofrece ventajas como:
- Acceso disponible las 24 horas, los 365 días del año
- Un canal seguro y eficiente para recibir documentos digitales
- Mayor rapidez en la atención de trámites y consultas
- Ahorro de tiempo y costos administrativos
- Reducción del contacto presencial
Con el Buzón IMSS, los patrones podrán consultar en un sólo lugar toda la información oficial que reciban del Instituto, lo que garantiza orden y certeza en sus procesos administrativos.
El IMSS invitó a los patrones a activar cuanto antes el Buzón IMSS, ya que su uso será obligatorio y facilitará el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas.